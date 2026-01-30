Захарова заявила об отсутствии связи между Россией и задержанным Францией танкером

Фото: mid.ru

Задержанный Военно-морскими силами Франции танкер GRINCH не имеет отношения к России. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в ходе брифинга.

"Судовладельцем является компания, зарегистрированная на Маршалловых Островах, экипаж, насколько известно, состоит из граждан Индии. <...> Таким образом, у задержанного судна действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной", – указала дипломат.

Захарова также заявила, что Москва считает недопустимыми любые посягательства на свободу мореплавания. По ее словам, попытки французских властей обосновать принудительные меры в отношении танкеров ссылками на санкции Евросоюза, которые в Париже называют международными, являются несостоятельными.

Она подчеркнула, что односторонние ограничительные меры противоречат нормам международного права и не могут служить основанием для осуществления юрисдикции в открытом море и задержания судов.

Представитель МИД напомнила, что перечень подобных оснований четко регламентирован международным правом и не включает односторонние санкции. В завершение Захарова заявила, что российская сторона намерена задействовать все доступные механизмы для защиты своих судов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании французскими ВМС нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря. Судно, якобы направлявшееся из России, подозревается в нарушении международных санкций и использовании фальшивого флага.

По данным морской префектуры Франции, танкер GRINCH следовал из Мурманска и был перенаправлен в порт для проверки. Примечательно, что российское посольство в Париже не было уведомлено французскими властями ни о факте задержания, ни о составе экипажа.