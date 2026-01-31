Самолет из Москвы в Дубай сел в Сочи по технической причине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет, который летел из Москвы в Дубай, вынужденно приземлился в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 31 января. Борт, который принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии", сел в Сочи по технической причине. В отношении судна организована техническая ревизия, пассажиры временно размещаются в аэровокзале.

Прокуратура проводит проверку исполнения закона о безопасности полетов. Соблюдение прав ожидающих рейса пассажиров находится на контроле ведомства. Также выясняются обстоятельства внезапной посадки судна.

"В случае нарушения прав граждане могут обратится к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону: 8-922-120-60-50, либо оставить обращение на электронной платформе", – сказано в заявлении.

Ранее рейс Нячанг – Иркутск совершил незапланированную посадку в Ханое. Приземление прошло благополучно. Никто из пассажиров не пострадал. Всего на борту находились 245 человек, включая 7 членов экипажа.

