00:39

Политика

Глава МИД Франции призвал Европу иметь прямой канал связи с Россией

Фото: ТАСС/EPA/LESZEK SZYMANSKI

Страны Европы должны иметь прямой канал связи с российской стороной, чтобы иметь возможность общаться с Москвой без посредников. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Liberation.

"Европейцы, которые сегодня являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном планах, должны иметь возможность располагать каналом (связи с РФ. – Прим. ред.), чтобы отстаивать свои интересы без перекладывания ответственности на кого-либо другого", – указал дипломат.

Таким образом он прокомментировал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о готовности возобновить диалог с Владимиром Путиным.

По словам Барро, Франция в принципе никогда не исключала возможности диалога с Москвой. Тем не менее подобный диалог должен вестись при условии, что он будет полезным и прозрачным по отношению к Украине и прочим союзникам по Европе, добавил министр.

В начале января Макрон заявил, что планирует провести разговор с Путиным как можно скорее. По информации СМИ, европейские столицы выразили поддержку инициативам президента Франции и итальянского премьера Джорджи Мелони, призвавших к диалогу с Россией.

В МИД России посоветовали Макрону донести свою заинтересованность в разговоре с российским президентом по профессиональным каналам, если этот интерес действительно имеет место быть.

Новости мира: Макрон предложил провести встречу G7 с участием России и Украины

