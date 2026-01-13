Форма поиска по сайту

13 января, 17:08

Политика
Politico: в ЕС поддержали призывы Макрона и Мелони о диалоге с Россией

В ЕС поддержали призывы Макрона и Мелони о диалоге с Россией

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейские столицы выразили поддержку недавним инициативам французского лидера Эммануэля Макрона и итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, призвавших к диалогу с Россией. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Politico.

Со слов неназванного французского чиновника, среди представителей элит растет осознание важности поиска баланса между полным отказом от переговоров и активным участием в них с Москвой.

"(Ряд вопросов. – Прим. ред.) нельзя обсуждать (только. – Прим. ред.) с США, поскольку они имеют прямые последствия для безопасности (ЕС. – Прим. ред.)", – добавил собеседник издания.

Со своим призывом Мелони выступила несколькими днями ранее. Темой для диалога между Европой и Россией она назвала Украину. Однако премьер Италии отметила, что проблема состоит в наличии большого числа различных мнений, и выступила за назначение спецпосланника Европы по украинскому вопросу.

Ее инициатива уже была одобрена в Финляндии. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предложил предоставить Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы, заявив, что она делает больше для мира и дипломатии, чем глава евродипломатии Кая Каллас.

