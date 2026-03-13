Лукашенко получил корову в подарок от фермеров Могилевской области

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили корову на ферме в Могилевской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", который также опубликовал фотографию животного.

Подарок сделали во время визита белорусского лидера на племенной завод по разведению крупного рогатого скота.

Отмечается, что в июле корова должна отелиться. Лукашенко обещал оставить детеныша на своей президентской ферме, если родится телочка. Маленького бычка отправят обратно на племенной завод.

Как передает агентство БелТА, белорусский президент напомнил, что вырос в деревне, а его семья содержала овец и коз. Он также указал на проблемы, связанные со смертью скота.

"Я не переношу, когда животные гибнут. Особенно теленок", – сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что падеж на фермах недопустим.

Ранее Лукашенко назвал "позорищем" импорт в Белоруссию российской свинины. Президент республики указал правительству, что необходимо обеспечить население свининой по доступной цене.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, в свою очередь, заявил, что российские экспортеры "извлекают выгоду" из потребности белорусского рынка в свинине. По его словам, в прошлом году Белоруссия импортировала из России 130 тысяч тонн, из-за чего были подняты цены.