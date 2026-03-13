13 марта, 14:16

Прокуратура Швеции заподозрила капитана перехваченного Sea Owl I в подделке документов

Фото: kustbevakningen.se

Прокуратура Швеции выразила подозрения в использовании поддельных документов в отношении капитана судна Sea Owl I, ранее перехваченного в территориальных водах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Адриена Комбье-Хогга.

"Предварительное расследование, которое я инициировал сегодня (13 марта. – Прим. ред.), обусловлено подозрением в использовании фальшивого документа, что является тяжким преступлением, и в других нарушениях морского права", – пояснил он.

Вместе с тем Комбье-Хогг добавил, что на данный момент никто из причастных к делу, включая капитана танкера, являющегося гражданином России, не взят под стражу. Тем не менее на самом судне сейчас проводится обыск в рамках следственных мероприятий с участием различных ведомств.

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев, в свою очередь, заверил в беседе с РИА Новости, что дипмиссия внимательно следит за ситуацией с танкером Sea Owl I, поскольку в составе экипажа могут быть россияне.

Вместе с тем дипломат раскрыл, что посольство уже направило запрос о подтверждении присутствия граждан России на борту судна. Также ведомство попросило сообщить о правовом статусе этих граждан и при необходимости обеспечении связи с ними для консульских сотрудников.

"Ожидаем ответа", – заключил Беляев.

Ранее российский танкер был замечен дрейфующим без экипажа на борту около итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии. СМИ утверждали, что судно перевозило 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом.

Журналисты предположили, что речь может идти о российском газовозе "Арктик Метагаз", который был атакован 3 марта в Средиземном море.

