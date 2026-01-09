Премьер Италии Мелони призвала Европу начать разговаривать с Россией

Фото: ТАСС/IMAGO/Andrea Calandra

Европе необходимо начать говорить с Россией по теме Украины. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Если Европа решит участвовать в этой переговорной стадии, разговаривая только с одной из сторон, я боюсь, что в конце положительный вклад будет ограничен", – цитирует ее РИА Новости.

Мелони отметила, что проблема Европы состоит в наличии большого числа различных мнений. Премьер Италии также выступила за назначение спецпосланника Европы по украинскому вопросу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны близки к урегулированию конфликта на Украине. При этом он признал, что остаются еще 1–2 сложных нерешенных вопроса.

Одним из таких ключевых вопросов Трамп назвал тему суверенитета над Донбассом. Также, по его словам, некоторые решения по итогам урегулирования кризиса Украине предстоит утверждать в парламенте и через проведение референдума.

Зарубежные СМИ отмечали, что самонадеянные требования президента Украины Владимира Зеленского могут привести к провалу мирных переговоров. В частности, у администрации США могут начаться большие проблемы при предоставлении Киеву гарантий безопасности из-за политических и геополитических сложностей.

