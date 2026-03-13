Бизнесмен Галицкий ответил на иск об экстремистском объединении

Бизнесмен Александр Галицкий в беседе с РБК опроверг информацию о финансировании его фондом Almaz Capital Partners производства оружия на Украине.

Инвестор подчеркнул, что подобные действия категорически запрещены уставом организации.

"В связи с появлением информации в СМИ <...> считаю необходимым пояснить следующее. С момента своего создания фонд инвестирует исключительно в гражданские проекты", – пояснил он.

Предприниматель уточнил, что еще в 2020 году он отошел от руководства стратегией фонда, а в 2022-м – от его руководства. Таким образом, в настоящее время он не является членом советов директоров компаний, в которые инвестировала организация.

"Последняя инвестиция фонда в компанию, каким-либо образом связанную с выходцами с Украины, была в начале 2021 года. Все эти факты подтверждены официальным заявлением фонда", – обратил внимание Галицкий.

В беседе с журналистами бизнесмен также поделился подробностями своей биографии и профессиональной карьеры. В частности, он раскрыл, что рос в пригородной деревушке в семье председателя колхоза и учительницы.

Школу предприниматель окончил с золотой медалью, поступил в столичный вуз, после чего углубился в развитие электронных технологий и космических систем, включая оборонную отрасль.

"В советское время она (работа Галицкого. – Прим. ред.) была отмечена премией Ленинского комсомола. В постсоветское время вместе с коллегами мы делали все для быстрейшего развития российской IT-отрасли. За эту работу я был награжден орденом "Дружбы народов", – рассказал инвестор.

Подводя итог всему вышесказанному, бизнесмен отметил, что его профессиональная жизнь не связана с приватизацией или добычей полезных ископаемых, а сосредоточена исключительно на научно-технических достижениях, признанных как в России, так и за рубежом.

"Мне 71 год. Считаю важным передавать опыт молодым исследователям и предпринимателям, бороться за передовые научные позиции нашей страны, обеспечивать ее технологический и промышленный суверенитет", – высказал свою точку мнения он.

Более того, Галицкий сделал акцент на том, что, не скрываясь, живет в России, а также выразил готовность предоставить подробные объяснения правоохранительным органам по поводу работы фонда и своего участия в нем.

В середине марта прокуратура подала иск с требованием запретить деятельность предпринимателя и корпорации Almaz Capital Partners из-за наличия признаков экстремизма.

Следом Генпрокуратура направила в суд ходатайство об обращении в доход государства имущества Галицкого на 8 миллиардов рублей. Вместе с тем в письме требовалось признать Almaz Capital Partners экстремистским объединением, запретить бизнесмену выезд за границу и открытие новых счетов, а также обязать ФССП обеспечить розыск всего его имущества.

Подобные действия СМИ связали с инвестированием фонда Галицкого оборонным компаниям Украины. Источники утверждали, что организация направила свыше 50 миллионов долларов на производство патронов, боеприпасов, беспилотников и других вооружений для повышения боеготовности украинской армии.

Кроме того, отмечалось, что дочерние структуры фонда взаимодействовали с платформой, созданной по инициативе украинского президента Владимира Зеленского, для сбора средств на нужды ВСУ.