Владислав Бакальчук назначен гендиректором компании "М.Видео"

Владислава Бакальчука назначили генеральным директором компании "М.Видео". Ранее занимавший этот пост Феликс Либ стал председателем совета директоров, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Бакальчук с августа прошлого года занимал должность главного исполнительного директора "М.Видео". На новом посту он планирует переделать ретейлер в универсальную мультикатегорийную платформу.

С декабря 2025 года Бакальчук также не является совладельцем Wildberries. Свою долю компании (1%) он передал бывшей жене и основательнице торговой площадки Татьяне Ким. С того момента она стала единственной владелицей ООО "Вайлдберриз".

При этом в пресс-службе объединенной компании Wildberries-Russ комментировать ситуацию не стали.