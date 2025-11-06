Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения

Фото: ТАСС/Петр Ковалев; телеграм-канал "Владислав Бакальчук"

Основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким и ее бывший супруг Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества.

"Мы достигли мирового соглашения <...> на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция", – написала Ким в своем телеграм-канале.

Их брак был официально расторгнут в феврале 2025 года. Бакальчук рассказывал, что они были женаты 22 года. С его слов, он гордился семьей и отношениями, а также бизнесом и жизнью, которые они построили. При этом Бакальчук говорил, что "последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен".

В апреле суд по делу о разделе имущества вынес решение в пользу Ким. Также за основательницей маркетплейса остались 100% доли в ООО "Вайлдберриз банк" и все средства, которые находились на ее персональных счетах.

В свою очередь, Бакальчук после раздела имущества остался должен Ким 217 миллионов рублей. Мужчине достались в собственность квартира в Люберцах, земельный участок в Московской области, принадлежащие ему компании, а также денежные средства, находящиеся на его счетах.