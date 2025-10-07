Владислав Бакальчук подал иск в суд Москвы к экс-супруге

Фото: телеграм-канал "Владислав Бакальчук"

Экс-супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким Влад Бакальчук обратился в столичный суд с иском. Документ поступил в Савеловский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Исковое заявление Бакальчука адресовано Ким и касается определения порядка общения с детьми.

В настоящее время суд еще не принял окончательное решение о принятии дела к производству.

Брак Ким и Бакальчука был официально расторгнут в 2025 году. Бывший муж предпринимательницы рассказывал, что они были женаты 22 года. Суд решил оставить детей с матерью, несмотря на намерение их отца принимать участие в воспитании.

17 апреля суд по делу о разделе имущества супругов вынес решение в пользу Ким. Также за основательницей маркетплейса остались 100% доли в ООО "Вайлдберриз банк" и все средства, которые находились на ее персональных счетах.

Бакальчук после раздела имущества остался должен Ким 217 миллионов рублей. По решению суда мужчине достались в собственность квартира в Люберцах, земельный участок в Московской области, принадлежащие ему компании "Подольск логистика" и "ВБ девелопмент", а также денежные средства, находящиеся на его счетах.