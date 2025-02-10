Основательница Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук развелись

Фото: телеграм-канал "Владислав Бакальчук"

Брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука официально расторгнут. Об этом Бакальчук написал в своем телеграм-канале.

"История длиною в 22 года завершена. Конечно, это грустный момент – когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен", – написал Бакальчук.

По его словам, суд принял решение оставить детей с матерью. Как подчеркнул Бакальчук, он намерен участвовать в их воспитании и поддержке во всем.

На следующем заседании, которое состоится 18 февраля, суд вынесет решение по разделу имущества.

В конце июня 2024 года Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, что Бакальчук назвал "рейдерским захватом". В свою очередь, Ким опровергла это и связала спор с бракоразводным процессом.

В сентябре у офиса Wildberries в Москве произошла перестрелка. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали. Ким отмечала, что группа людей под руководством Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера. Сам Бакальчук объяснял, что на них напали служба охраны и неизвестные люди.

Мужчина был задержан, но позже его отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".