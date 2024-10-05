Основательница Wildberries Татьяна Ким официально поменяла фамилию

Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гребенщиков

Основатель онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким официально вернула себе девичью фамилию, отказавшись от фамилии мужа, Владислава Бакальчука. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

К своему сообщению она приложила изображение свидетельства о перемене имени. До этого Ким уже анонсировала, что будет менять фамилию на девичью 23 сентября.

В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Бакальчук назвал это "рейдерским захватом". В свою очередь, Ким опровергла это и связала спор с бракоразводным процессом. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

В сентябре у офиса Wildberries в Москве произошла перестрелка. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали. Ким отмечала, что группа людей под руководством Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера. Сам Бакальчук объяснял, что на них напали служба охраны и неизвестные люди.

Мужчина был задержан, но позже его отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство". В общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе. Все заседания проводились в закрытом режиме.

