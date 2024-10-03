Бакальчук подал иск с требованием признать передачу домена Wildberries недействительной

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В Савеловский суд Москвы поступил иск от Владислава Бакальчука к Татьяне Ким (ранее Бакальчук. – Прим. ред.) и ООО "РВБ", передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В своем заявлении экс-супруг основательницы Wildberries требует признать недействительной сделку по передаче прав на доменное имя WILDBERRIES.RU и применить последствия этой сделки. В настоящее время вопрос о принятии иска к производству не решен, уточнили в суде.

В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Владислав Бакальчук, комментируя это, заявил, что в компании происходит "рейдерский захват".

В свою очередь, Ким опровергла информацию о рейдерском захвате. По ее словам, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

18 сентября у офиса Wildberries в Москве произошла перестрелка. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали. Ким отмечала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера в столице.

Сам Бакальчук объяснял, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав таким образом вооруженный конфликт. Мужчина был задержан, но позже его отпустили. Следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

В общей сложности Басманный суд Москвы заключил под стражу 30 человек, которые проходят по делу о стрельбе. Все заседания проводились в закрытом режиме.