Суд в Москве арестовал 30 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries

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Басманный суд Москвы заключил под стражу в общей сложности 30 человек по делу о стрельбе возле офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Все заседания проходили в закрытом режиме. Так, 19 сентября суд арестовал 6 фигурантов дела на срок до 18 ноября, а 20-го числа – еще 24 человека. Уточнялось, что Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта за неповиновение требованиям правоохранителей.

Как рассказали агентству в пресс-службе Тверского суда Москвы, шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries в Москве были арестованы на 15 суток за попытку проникновения в приемный покой НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Из документов следует, что у здания НИИ собрались около 30 человек, которые пытались попасть внутрь. При этом они вели себя агрессивно, конфликтовали между собой, чем мешали работе приемного отделения медучреждения. Мужчинам сообщали, что проход в здание закрыт, им было предложено покинуть прилегающую к больнице территорию, однако арестованные на это не отреагировали.

Кроме того, в документах указано, что мужчины при задержании уклонялись проследовать в отделение с правоохранителями, упирались в асфальт и цеплялись за обмундирование полицейских, поэтому к ним была применена физическая сила и мера принудительного доставления в участок.

Перестрелка у офиса Wildberries произошла 18 сентября. В результате погибли двое и еще семь человек пострадали.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявляла, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Она назвала этот инцидент неудачным рейдерским захватом, а информацию о якобы переговорах для приостановки строительства складов компании, на которые приехала вышеназванная группа людей, – абсурдом, так как об этом никто не договаривался.

Владислав Бакальчук, в свою очередь, утверждал, что на входе в офис Wildberries на них напали служба охраны и неизвестные люди, спровоцировав этим вооруженный конфликт.

Мужчина был задержан, следователи предъявили ему обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство". Однако ходатайство об аресте сооснователя Wildberries пока не поступало в суд.

Кроме того, Бакальчук указывает на то, что группа Russ Outdoor при попытке объединиться с Wildberries занимается "рейдерским захватом".

Однако сама Татьяна Бакальчук опровергла это, объяснив, что все изменения в компании связаны с бракоразводным процессом с супругом, который владеет 1% в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

30 июля основательница Wildberries подала документы на развод, но ее муж считает, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое с Татьяной имущество будет поделено пополам.

