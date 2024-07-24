Бакальчук заявил, что не заключал брачный договор и Wildberries разделят пополам

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Супруг основателя Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что они с женой не составляли брачный договор, поэтому компания и совместно нажитое в браке имущество будут поделены пополам при разводе. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится", – подчеркнул Бакальчук.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин заявил, что Владислав при разводе не сможет получить половину акций Wildberries даже при отсутствии брачного договора. Он объяснил, что во многих уставах компаний прописаны антирейдерские пункты, согласно которым в случае раздела имущества одним из учредителей второй супруг не может претендовать на половину доли. Таким образом, по его словам, по документам мужчина может получить лишь половину стоимости этих акций.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с мужем Бакальчук, который заявил о "рейдерском захвате" компании. В связи с этим Кадыров поручил депутату ГД Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению Wildberries с группой Russ Outdoor.

Сама Бакальчук опровергла информацию о рейде, уточнив, что причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем, с которым, по ее словам, все было согласовано. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. Татьяна добавила, что не понимает, для чего и с какой целью ее супруг вводит в заблуждение других людей.

В Russ Outdoor также сообщили, что компании продолжают работу в стабильном режиме, а все обязательства исполняются в полном объеме.

