Юрист Жорин: муж Бакальчук при разводе не сможет получить половину акций Wildberries

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Муж владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав при разводе не сможет получить половину акций компании. Об этом РИА Новости заявил адвокат Сергей Жорин.

Он указал, что в таких семьях зачастую заключается брачный договор, который и определяет судьбу имеющегося у пары имущества. По его словам, муж Бакальчук может попытаться оспорить некоторые пункты документа, но шансы на внесение в них изменений минимальны.

"Тем более Татьяна – опытный бизнесмен, и не просто опытный, самый успешный бизнесмен-женщина в нашей стране", – подчеркнул юрист.

Жорин также предположил, что супруги уже могли провести переговоры по поводу раздела имущества, и именно поэтому муж владелицы Wildberries обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, так как его, возможно, не устроили те предложения, которые были выдвинуты в судебном переговорном процессе.

Если же, как объясняет адвокат, брачного договора не было, то половину акций Wildberries ему все равно не удастся забрать, так как во многих уставах компаний прописаны антирейдерские пункты, согласно которым в случае раздела имущества одним из учредителей второй супруг не может претендовать на половину доли. Таким образом, по словам Жорина, по документам мужчина может получить лишь половину стоимости этих акций.

Накануне глава Чечни встретился с мужем Татьяны Бакальчук, который заявил о "рейдерском захвате" компании. В связи с этим Кадыров поручил депутату ГД Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению компании Wildberries с группой Russ Outdoor.

Сама Бакальчук опровергла эту информацию, уточнив, что причинами изменений в фирме стал развод с ее мужем, с которым, по ее словам, все было согласовано. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией. Татьяна добавила, что не понимает, для чего и с какой целью ее супруг вводит в заблуждение других людей, и отметила, что речи о рейдерском захвате бизнеса не идет.

В Russ Outdoor также сообщили, что компании продолжают работу в стабильном режиме, а все обязательства исполняются в полном объеме.

