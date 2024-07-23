Муж Бакальчук заявил, что собирается бороться за свою семью

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Сооснователь Wildberries и супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук заявил, что собирается бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

"Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления (братьев Левана и Роберта. – Прим. ред.) Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, ни он, ни его супруга не сразу поняли намерения группы Russ Outdoor.

Ранее Кадыров встретился с Бакальчуком, после беседы с которым он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению компании Wildberries с группой Russ Outdoor. Так как бизнесмен заявил, что в компании происходит "рейдерский захват".

Татьяна Бакальчук, свою очередь, опровергла эту информацию, заявив, что причинами изменений в фирме стал развод с ее мужем. Кроме того, по ее словам, с супругом было все согласовано.

Группа Russ Outdoor также заверила общественность, что компании продолжают работу в стабильном режиме, а все обязательства исполняются в полном объеме.