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23 июля, 19:41

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Песков: Кремль не видел обращение Кадырова о захвате Wildberries

В Кремле не видели обращение Кадырова о захвате Wildberries

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

В Кремле не видели обращения главы Чечни Рамзана Кадырова о "рейдерском захвате" Wildberries, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РБК.

Ранее Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению компании Wildberries с группой Russ Outdoor из-за слов Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны, о захвате компании.

Татьяна Бакальчук, свою очередь, опровергла эту информацию, заявив, что причинами изменений в фирме стал развод с ее мужем. Кроме того, по ее словам, с супругом было все согласовано.

Группа Russ Outdoor также заверила общественность, что компании продолжают работу в стабильном режиме, а все обязательства исполняются в полном объеме.

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