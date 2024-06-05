Бакальчук: новый склад Wildberries в Шушарах откроется до конца года

Фото: vk.com/fontanka

Склад Wildberries в Шушарах, который сгорел в результате пожара, введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает газета "Известия".

"У нас полным ходом идет реконструкция и восстановление склада в Шушарах, там уже все позитивное, классное, колонны устремляются в небо. К концу года мы введем его в эксплуатацию, перед Новым годом. Наши ребята все этого ждут", – рассказала Бакальчук.

Она отметила, что сотрудники, работавшие на складе инцидента, вернутся на свои места.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел утром 13 января. Площадь возгорания сначала составляла тысячу квадратных метров, но потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов". На следующий день на складе ликвидировали открытое горение.

Позже главк СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Правоохранители полагают, что возгорание могло произойти из-за действий людей, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии пожара, по одной из которых инцидент мог быть связан с неосторожным обращением с огнем на складе.