В Wildberries сообщили, что рассматривают разные версии пожара на складе в Шушарах

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Онлайн-ретейлер Wildberries рассматривает разные версии пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом, однако из-за тайны следствия не может озвучивать выводы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Татьяну Бакальчук.

"Мы рассматриваем разные версии, у нас собираются данные. Но это тайна следствия, и пока что оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом", – уточнила она.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу "квадратов", но потом она увеличилась до 50 тысяч. На следующий день, 14 января, огонь на складе ликвидировали.

Позже главк СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Кроме того, в МЧС России рассматривают три версии пожара, по одной из которых произошедшее могло быть связано с неосторожным обращением с огнем.

30 января компания направила второй части продавцов, чьи товары сгорели в результате пожара, частичную компенсацию. Деньги перевели продавцам 30 января. Также онлайн-ретейлер сообщил, что размер выплат еще полностью не определен и основан лишь на первичных подсчетах.

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