В Wildberries заявили, что привлекают частные пожарные подразделения для охраны складов

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На каждом складе Wildberries организуются посты пожарной безопасности из числа частных пожарных подразделений. Их задачей является предотвращение и ликвидация пожароопасных ситуаций. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

В Wildberries заявили, что находятся на оперативной связи и сотрудничают с МЧС. При проведении проверок компания готова продемонстрировать, что системы пожарной безопасности на складах находятся в рабочем состоянии. В настоящий момент торговая площадка усиливает меры пожарной безопасности и проводит собственные проверки.

В частности, уже подтверждена работоспособность люков и гидрантов, которые расположены на территории складских комплексов, доступность эвакуационных выходов.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.

Половина продавцов получили первые компенсации после пожара на складе Wildberries