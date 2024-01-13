Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 50 тысяч "квадратов"

Фото: телеграм-канал "112"

Площадь возгорания в складском комплексе в Санкт-Петербурге достигла 50 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти возможных. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Возгорание тушат 112 сотрудников МЧС, в их распоряжении 25 единиц техники.

Ранее говорилось, что склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади одна тысяча квадратных метров.

Огонь вспыхнул на Московском шоссе, дом 153. По данным сервиса Яндекс Карты, там находится склад Wildberries. Пожар произошел в складском комплексе размером 350 на 320 метров, высотой 20 метров.

Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил факт пожара на своем складе. По его данным, людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров будет компенсирована. В пресс-службе добавили, что со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие.

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