Wildberries выплатила компенсацию после пожара второй половине продавцов

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Онлайн-ретейлер Wildberries направила второй части продавцов, чьи товары сгорели в результате пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом, частичную компенсацию. Об этом заявила пресс-служба маркетплейса.

По информации компании, деньги перевели продавцам 30 января. Также онлайн-ретейлер сообщил, что размер выплат еще полностью не определен и основан лишь на первичных подсчетах. В связи с этим точную сумму, которую нужно отправить продавцам, смогут высчитать до конца февраля.

"Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату. Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries", – заключили в пресс-службе маркетплейса.

Первая половина продавцов получила возмещение ущерба за сгоревшие товары еще 15 января.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу "квадратов", но потом она увеличилась до 50 тысяч. На следующий день, 14 января, огонь на складе ликвидировали.

Позже главк СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Кроме того, в МЧС России рассматривают три версии пожара, по одной из которых произошедшее могло быть связано с неосторожным обращением с огнем.



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