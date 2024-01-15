Wildberries выплатил первые компенсации продавцам после пожара в Шушарах

Компания Wildberries выплатила первые компенсации продавцам, чьи товары пострадали при пожаре в Шушарах. Как сообщили в компании, их будут проводить поэтапно.

Возмещения сделаны на базе предварительной оценки, данные будут уточняться. Предстоит выяснить, где были товары каждого продавца в день пожара. Все компенсации отразятся на балансе в личном кабинете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



