Около 42 млн квадратных метров недвижимости одобрили к строительству в Москве за 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около 42 миллионов квадратных метров недвижимости одобрили к строительству в столице в прошлом году, отметила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Мы видим в этом хороший знак – отрасль не замерла и продолжает развиваться, развивая экономику города в целом, давая людям рабочие места", – приводит "Интерфакс" ее слова.

Княжевская обратила внимание, что наибольший интерес инвесторы проявляют к проектам по строительству жилья. Торговые и административные объекты занимают вторую позицию – в 2023 году утвердили строительство более 10,8 миллиона "квадратов". Третье место остается у производственных объектов – за прошлый год одобрено 5,1 миллиона "квадратов".

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты в прошлом году ввели в эксплуатацию более 13,3 миллиона "квадратов" недвижимости, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров жилья, что в 1,5 раза превышает плановые показатели на 2023 год.

По его словам, в 2023-м в городе построили 296 жилых корпусов площадью 6,24 миллиона квадратных метров, 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности.



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