Город предложил инвесторам построить три спортивных объекта на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Город выставил на торги три спортивных объекта на юго-востоке города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Они появятся в трех районах – Лефортове, Марьине и Выхино-Жулебине. Для этого город предложил земельные участки площадью от 2,5 до 3,7 тысячи "квадратов". Права на размещение некапитальных спортивных сооружений получат победители открытых аукционов, которые пройдут 16 января.

При размещении объектов инвесторам нужно будет учитывать архитектурный облик окружающей застройки. Сами сооружения могут занимать до 70% площади участка, а их высота достигать двух этажей.

Функциональное назначение инвесторы выберут из перечня видов объектов спортивного назначения, утвержденного Москомспортом. Заявки на участие в торгах можно подать до 12 января. Для этого нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг".

Ранее на городские торги выставили право на реорганизацию территории бывшей промзоны Тушино. Там инвестор сможет построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости. Заявки на участие в аукционе будет принимать до 1 февраля 2024 года.

До этого проекты комплексного развития территорий утвердили в столичных районах Хорошёвском, Щукино и Коньково. Сергей Собянин отметил, что в трех районах возведут около 169 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе новостройки по реновации, школу и детский сад, а также офисы и другие объекты общественно-деловой застройки.

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