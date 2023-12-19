Почти 780 объектов недвижимости освободят от налога на имущество от кадастровой стоимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из перечня торгово-офисной недвижимости, которая облагается налогом на имущество от кадастровой стоимости, исключили 776 объектов. Об этом сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы. Собственники исключенной недвижимости будут платить налог на имущество за 2023 год от среднегодовой стоимости недвижимости.

Багреева обратила внимание, что столичные власти оперативно реагируют на изменения в характеристиках объектов и запросы от их владельцев.

"Корректировки, вносимые в перечень торгово-офисной недвижимости в процессе межведомственного взаимодействия, обеспечивают справедливый уровень налоговой нагрузки на владельцев имущества", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Перевод недвижимости на налог на имущество от кадастровой стоимости осуществляется в Москве с 2014 года. Перечень объектов определяется правительством города.

Ранее стало известно, что в Москве достроят девять проблемных объектов для обманутых дольщиков. Речь шла о зданиях в ТиНАО, на проспекте Вернадского, в районе Фили-Давыдково и других. После завершения строительства, в частности, жилых домов, дольщики получат ключи.



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