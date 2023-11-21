Москвичи выкупили у города 29 участков для ИЖС с июля по сентябрь

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Граждане, взявшие у города в аренду землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), выкупили 29 участков с июля по сентябрь этого года за 40% от кадастровой стоимости. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что Москва поддерживает строительство частных домов, предоставляя их собственникам возможность выкупа арендуемых участков, где расположен дом, со скидкой в 60% от кадастровой стоимости.

По словам Ефимова, площадь купленных у города участков составила 3,36 гектара. Благодаря скидке горожане сэкономили 79 миллионов рублей, отметил заммэра.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что 12 земельных участков горожане выкупили на юго-западе столицы, их общая площадь составила 0,83 гектара. Чуть меньше пришлось на ТиНАО – 11 участков площадью 2,23 гектара. Остальные объекты площадью 0,3 гектара приобрели на востоке, северо-западе и юго-востоке Москвы, добавил он.

Ранее сообщалось, что с 2016 года граждане арендовали у города свыше 31 гектара земли для ИЖС. Всего взяли в аренду 232 участка.

Также Москва выставила на торги 5,2 тысячи "квадратов" коммерческих площадей. Площадь каждого из них варьируется от 120 до 567 "квадратов". Всего на торгах представлено 16 объектов.

"Торги Москвы": как получить землю под коммерческое использование в Москве