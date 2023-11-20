Москвичи арендовали у города свыше 230 участков для возведения частных домов с 2016 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи арендовали у города более 31 гектара земли для частного жилищного строительства с 2016 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Договор с победителем торгов заключается на два с половиной года. В течение этих лет москвичу следует построить дом и ввести его в эксплуатацию.

"За все время москвичи арендовали у города 232 земельных участка общей площадью более 31,3 гектара", – уточнил заммэра.

После строительства и регистрации права собственности арендатор может выкупить землю за 40% от кадастровой стоимости. В третьем квартале текущего года жители столицы арендовали 14 участков площадью более 2 гектаров. Они находятся ТиНАО.

"На них победители аукционов смогут возвести частные жилые дома площадью более 8,1 тысячи квадратных метров", – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что Москва выставила на торги 5,2 тысячи "квадратов" коммерческих площадей. Площадь каждого из них варьируется от 120 до 567 "квадратов".

Объекты расположены в разных столичных округах – пять в центре города, четыре на востоке столицы, по два в САО и ЮАО, по одному в СЗАО, ЮВАО и ЮЗАО.

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