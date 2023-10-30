Более 230 объектов приобрели у Москвы горожане и представители бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В третьем квартале 2023 года горожане и представители бизнеса приобрели у столицы 235 объектов недвижимости. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В третьем квартале 2023 года город заключил 235 договоров купли-продажи помещений и зданий общей площадью 57,2 тысячи квадратных метров. Сумма сделок составила 4,4 миллиарда рублей", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

При этом число заключенных договоров в третьем квартале 2023 года выросло в сравнении с аналогичным периодом 2022 года в полтора раза. Годом ранее было заключено 143 подобных соглашения.

Как сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, 235 приобретенных объектов располагаются в 11 столичных округах. Большая часть зданий – 60 – находятся в центре города. Меньше всего зданий – 19 – было продано на юге Москвы.

Ранее стало известно, что столичные предприниматели в результате торгов арендовали у города 21 земельный участок для строительства спортивных объектов. Договоры были заключены в течение последних пяти с половиной лет. Большая часть участков располагается в ТиНАО.

