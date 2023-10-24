Город выставит на торги 11 участков для строительства частных домов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставит на торги 11 участков для строительства частных домов в деревне Федоровское в поселении Новофедоровском в ТиНАО. Об этом сообщил руководитель столичного департамента имущества Максим Гаман.

"На городские торги выставят земельные участки площадью от 0,09 до 0,12 гектара для индивидуального строительства жилья", – цитируют его на портале мэра и правительства столицы.

Купившие участки москвичи смогут возвести на них частных дома и хозяйственные постройки площадью от 399,2 до 492,8 квадратного метра. Все участки расположены на окраине деревни и граничат друг с другом. Недалеко от земельных участков протекает река Пахра и располагается лесной массив.

Ситуацию, при которой одним участком заинтересуются несколько горожан, будут решать аукционом. Начальную цену установят в размере кадастровой стоимости участка.

До этого город выставил на торги два павильона и киоск под кафе в парке "Фили". Арендаторы смогут организовать в киоске и павильонах торговлю блюдами быстрого приготовления, продуктами и напитками. В частности, киоск располагается на главной аллее около центрального входа в парк.

