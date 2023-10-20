Столичные инвесторы смогут купить помещение на Комсомольском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные инвесторы смогут купить коммерческое помещение свободного назначения в районе Хамовники. Здание выставлено на торги и расположено по адресу Комсомольский проспект, дом 15, строение 2, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, коммерческие объекты, расположенные на первых этажах жилых домов, пользуются популярностью у предпринимателей. Там открываются кафе, парикмахерские, аптеки, ателье и многое другое. К примеру, сейчас инвесторы могут купить помещение площадью 387 "квадратов" на Комсомольском проспекте. Его продадут 20 ноября на торгах, в которых могут участвовать физические и юридические лица, сказал он.

Продаваемое помещение по планировке и другим параметрам подходит для использования в качестве магазина. У объекта отдельный вход с улицы, он включает в себя помещения на цокольном и первом этажах девятиэтажного дома, включая торговые залы, кабинеты, кладовки, подсобки, санузлы и душевые. Кроме того, на первом этаже находится зал площадью 120 "квадратов" с витринами.

Заявку на участие в торгах можно подать до 9 ноября. Для этого нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг", также понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее сообщалось, что в ЦАО Москвы реализовали более 460 объектов земельно-имущественных торгов с начала года. Туда вошли коммерческие помещения, нежилые здания, нестационарные торговые объекты и парковки.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с начала года инвесторы приобрели и арендовали 244 таких объекта, за каждый из которых конкурировали в среднем шесть претендентов.

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