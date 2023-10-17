Столичные бизнесмены арендовали у города 21 участок под постройку спортобъектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные предприниматели в результате торгов арендовали у города 21 земельный участок для строительства спортивных объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За последние пять с половиной лет по итогам торгов город сдал в аренду 21 земельный участок общей площадью 14,57 гектара для строительства спортивных объектов. Они расположены в 11 административных округах. Общая площадь возводимых комплексов составляет 169,72 тысячи квадратных метров", – отметил Ефимов.

По его словам, земельные участки предоставлялись в аренду на срок 2,5–7,4 года. Больше всего участков – пять – находится в ТиНАО. На юге и юго-западе Москвы, в Зеленограде – по три, на северо-востоке – два, на юго-востоке, западе, востоке, северо-западе и севере столицы – по одному.

Часть спортивных объектов уже ввели в эксплуатацию. Например, в деревне Марушкино поселения Марушкинского в ТиНАО построен физкультурно-оздоровительный комплекс "Снегирь Арена", на Заречной улице в Зеленограде действует "Территория фитнеса", в Ново-Переделкине по адресу Новоорловская улица, дом 7, работает спорткомплекс "Арктика".

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что самый большой участок, площадью 2,6 гектара, находится в Северном Бутове на улице Поляны, владение 12, участок 2. На этом месте за 7,4 года арендатор должен возвести ледовый дворец площадью 13 тысяч "квадратов". А самый маленький участок, площадью 0,14 гектара, находится в поселении Марушкинском, поселке Совхоза Крекшино по адресу на Южная улица, владение 32 б. Там за 2,5 года предпринимателю необходимо построить культурно-оздоровительный комплекс площадью 1,4 тысячи "квадратов".

Ранее сообщалось, что на городские торги выставили право на строительство некапитального спортивного объекта возле Гребного канала в столичном районе Крылатское. Договор с победителем аукциона будет подписан на три года. Заявки на участие в торгах принимают от инвесторов до 20 октября. Аукцион будет проведен 24 октября.

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