Предприниматели смогут построить спортивный центр в Крылатском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На городские торги выставили право на строительство некапитального спортивного объекта возле Гребного канала в столичном районе Крылатское. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Предприниматели смогут открыть физкультурно-оздоровительный комплекс в уже сложившемся спортивном кластере, уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Договор с победителем будет подписан на три года.

Уточняется, что площадь участка – более двух тысяч квадратных метров. Назначение постройки победитель выберет самостоятельно из утвержденного перечня. Согласовать концепцию спорткомплекса нужно будет в течение полугода с момента подписания договора.

Спортивный центр будет построен с учетом архитектурного облика окружающей застройки и в соответствии с нормами градостроительного регулирования. В договоре указано, что общая площадь объекта не должна превышать 70% от площади участка, то есть семи тысяч "квадратов", сказано в тексте.

На сайте напомнили, что подобные сооружения не требуют фундамента и разрешения на строительство. Это позволит существенно сократить сроки работы.

Заявки на участие ждут до 20 октября. Для ее подачи потребуется регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Торги пройдут 24 октября.

Гребной канал открыли в 1973 году. В 1980 году тут проходили соревнования по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ в рамках летних Олимпийских игр.

Ранее земельный участок в Охтинском проезде в Молжаниновском районе на севере Москвы выставили на городские торги. Победитель аукциона сможет сделать там точку общепита.

Кроме того, инвестор построит на территории жилого комплекса "Рассказово" в ТиНАО новую школу почти на 1,5 тысячи учеников. Затем он передаст ее в собственность городу.

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