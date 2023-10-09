Инвестор построит и передаст Москве школу в Рассказовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор построит на территории жилого комплекса "Рассказово" в ТиНАО новую школу почти на 1,5 тысячи учеников, а затем передаст ее в собственность городу. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Соответствующий договор участия согласовал город. Девелопер вложит в проект более трех миллиардов рублей", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В феврале 2021 года город утвердил механизм, согласно которому застройщики обязаны возводить рядом с новыми жилыми комплексами объекты социальной инфраструктуры. Проекты реализуются по договорам долевого участия (ДДУ).

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что образовательный объект планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года.

До этого Сергей Собянин сообщил, что с начала 2023 года в Москве построили 19 школ и 38 детских садов. Они рассчитаны на 15,4 тысячи и 7,2 тысячи человек соответственно. Самыми крупными станут школы в Некрасовке и Рассказовке.



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