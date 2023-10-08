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08 октября, 10:19

Мэр Москвы

Сергей Собянин: с начала года в Москве построили 19 школ и 38 детских садов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала года в столице построили 57 новых образовательных зданий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-каналей.

Собянин рассказал, что за девять месяцев с начала 2023 года в столице появилось 57 образовательных зданий. Как сообщил мэр, среди них – 38 детских садов, в которые смогут ходить больше 7,2 тысячи малышей и 19 школ для 15,4 тысячи учащихся разного возраста.

За 9 месяцев 2023 года в столице построили 57 новых образовательных зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы добавил, что новые здания и территории вокруг образовательных учреждений оснащаются всем необходимым для всестороннего развития детей.

"Среди самых крупных объектов – школы в Некрасовке на 1150 мест и в Рассказовке на 2100. Там организовали IT-полигоны, многофункциональные библиотечные центры и зоны отдыха", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в этом учебном году в столичной системе образования начали работать более тысячи молодых учителей. Всего в столице, по словам мэра, около 15 тысяч таких педагогов. Мэр подчеркнул, что для погружения в профессиональную среду начинающие учителя могут воспользоваться около 500 программами и курсами повышения квалификации, также им доступна помощь опытных наставников.

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