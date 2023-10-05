Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортово

В День учителя столичных педагогов поздравил Сергей Собянин. Он посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортове. Это самый крупный учебный корпус в районе.

Собянин пожелал учителям здоровья и заверил, что поддерживать высокий социальный и профессиональный статус учителя – приоритет образовательной политики Москвы.

Школа в Лефортове, которую посетил мэр, открылась 1 сентября 2023 года. Она стала самым большим учебным корпусом в данном районе Москвы. В школе обустроили универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, кабинеты технологий и программирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.