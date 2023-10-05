Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 22:15

Город

Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортово

Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортово

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии системы столичного образования

Новости часа: Собянин рассказал о развитии системы столичного образования

Новости часа: в 14 районах Москвы программа реновации почти или полностью завершена

Новости часа: Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя

Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортове

Новости часа: заработная плата учителей превышает средний уровень оплаты труда в Москве

Новости часа: благоустройство Боровского парка завершили на территории ТиНАО

Новости часа: еще 19 домов готовят в Москве к переселению по реновации

В День учителя столичных педагогов поздравил Сергей Собянин. Он посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортове. Это самый крупный учебный корпус в районе.

Собянин пожелал учителям здоровья и заверил, что поддерживать высокий социальный и профессиональный статус учителя – приоритет образовательной политики Москвы.

Школа в Лефортове, которую посетил мэр, открылась 1 сентября 2023 года. Она стала самым большим учебным корпусом в данном районе Москвы. В школе обустроили универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, кабинеты технологий и программирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим СеликовАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика