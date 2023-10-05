Собянин: более 140 тыс человек переехали или готовятся к переезду по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Жители 871 дома уже отметили новоселье или только оформляют необходимые документы для переезда по программе реновации. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, это более 140 тысяч человек. Для них власти создали квартиры с улучшенной отделкой в 256 новостройках, отметил мэр. В настоящее время идет подготовка к заселению еще 19 зданий, куда смогут переехать порядка 8 тысяч горожан, поделился Собянин.



"На первых этажах новостроек появляется необходимая жителям инфраструктура: открываются различные сервисы и небольшие магазины – работают уже больше 500 таких предприятий. Программа охватывает 91 район столицы, в 14 из них она почти или полностью завершена", – отметил мэр.

Собянин добавил, что в списке лидеров по новоселам числятся Юго-Восточный, Восточный, Северный, Западный и Юго-Западный округа.



В частности, продолжил мэр, только на западе Москвы порядка 13 тысяч жителей переехали из старого жилья в современные дома.



Ранее сообщалось, что в районе Люблино передали под заселение по реновации 11-ю новостройку. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, ее жителями станут горожане, которые имеют квартиры в первом и втором корпусах дома № 16 и дома № 18/13 на проспекте 40 лет Октября.

Почти 250 домов вошли в программу реновации в ТиНАО