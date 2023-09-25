Четыре новостройки появится по программе реновации в столичных Черемушках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Четыре жилых дома возводят по программе реновации в столичном районе Черемушки, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на исполняющего обязанности главы Депстроя Рафика Загрутдинова.

Жилая площадь зданий составляет 61,6 тысячи квадратных метров, уточнил он. Помимо этого, на стадии проектирования находится семь объектов жилой площадью 105,3 тысячи "квадратов". Четыре новостройки появится по адресам:

Новочеремушкинская улица, владение 56/3;

Севастопольский проспект, земельный участок 46/7;

улица Гарибальди, земельный участок 17;

Профсоюзная улица, владение 33, корпус 3.

В пресс-службе указали, что улучшенная отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там появятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики.

Вместе с этим на первых этажах можно будет открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки.

"Всего с момента старта программы в районе Черемушки введено 3 дома. Новые квартиры в районе по программе реновации получат жители 119 домов жилой площадью порядка 396 тысяч квадратных метров", – заключил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в Москве 133,2 тысячи горожан приступили к переезду в новые квартиры в рамках программы реновации жилищного фонда. Больше всего людей переезжают в ЮВАО – 20,6 тысячи человек, в ВАО – 14,6 тысячи, и САО – 14,3 тысячи.

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