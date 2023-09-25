Третью новостройку по программе реновации передали под заселение в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Лефортово под заселение передали уже третий дом по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на исполняющего обязанности главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"В районе Лефортово по программе реновации подлежит расселению 40 домов. Новые квартиры предусмотрены для 6,4 тысячи жителей. <...> Подобрано восемь стартовых площадок: три новостройки уже заселяются, еще пять жилых объектов проектируется", – рассказал Левкин.

Новостройка расположена на Шепелюгинской улице. В нее уже начали заселяться свыше 200 жителей домов 7 и 14 на Шепелюгинской улице, а также дома 5/9 в Упорном переулке. Уведомления о готовности квартир они получили 30 августа, а уже на следующий день приступили к их осмотру.

"Сейчас 157 москвичей определились с выбором квартир, из них первые семьи уже стали правообладателями жилья в новом доме на Шепелюгинской улице", – уточнил исполняющий обязанности глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Чиновник добавил, что с начала текущего года в новые квартиры по программе реновации переехали 575 жителей Лефортова.

Отмечается, что новый дом выполнен по монолитной технологии. Его фасады облицованы красно-коричневой плиткой из искусственного камня, а балконы, окна и подъезды оформлены металлическими профилями желтого цвета.

В здании предусмотрена подземная парковка. Первый этаж оставили нежилым: там расположатся коммерческие и социальные предприятия. Прилегающую к дому территорию благоустроили: специалисты провели озеленение, обустроили детскую и спортивную площадки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала реализации программы реновации в Москве в новые квартиры переехали 43,6 тысячи семей. По его словам, в текущем году план по переселению граждан в новостройки выполнен уже на 65%.



Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации