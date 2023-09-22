Более 130 домов демонтировали в Москве по программе реновации с начала года

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

Специалисты демонтировали 134 старых дома с начала года при помощи технологии "умного" сноса, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, лидерами по сносу в 2023-м стал юго-восток столицы. Там демонтировали 23 ветхих дома. В общей сложности власти намерены снести около 200 зданий.

"Всего с момента старта программы в городе снесли 277 ветхих пятиэтажек. В тройку лидеров вошли западный округ – 42 здания, восток города – 36 домов и север Москвы – 35 домов", – заявил Загрутдинов.

Технология "умного" сноса стала стандартом для всей программы реновации. Главными принципами метода являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

Ранее стало известно, что объемы сноса зданий по программе реновации с начала 2023 года превысили показатели за прошлый пятилетний период. С начала этого года был обеспечен демонтаж 137 зданий.

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