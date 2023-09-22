Два жилых корпуса по реновации построят в 2024 году в Ивановском районе

Фото: Департамента строительства города Москвы

Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в 2024 году в Ивановском районе, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объекты появятся по адресу улица Молостовых, земельный участок 18. Сейчас там ведется устройство фасадов и внутренняя отделка. Корпуса будут двухсекционными с переменой этажностью, их объединит подземная стоянка на 106 парковочных мест.

Загрутдинов уточнил, что попасть туда можно с улицы и из дома на большом лифте, чья грузоподъемность составляет 1 000 килограмм. В общей сложности в доме установят семь грузопассажирских лифтов. При внешней отделке зданий будет применена система вентилируемого фасада с использованием фиброцементного бетона и клинкерной плитки.

Дом создадут в натуральных природных оттенках, а на фасадах установят металлические корзины для кондиционеров. Новостройка предполагает 272 квартиры: 54 однокомнатных, 186 двухкомнатных, 32 трехкомнатных. Две квартиры обустроят для маломобильных граждан.

Первые этажи сделают нежилыми, там можно будет разместить объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части появится лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы будет препятствовать скольжению. Во дворе построят детскую и спортивную площадки, а также зоны для отдыха для взрослых.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала старта программы реновации 43,6 тысячи семей переехали в новые дома. По его словам, еще более 7 тысяч семей переезжают или готовят необходимые для этого документы.

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