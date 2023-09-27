Более 5 тыс москвичей получили предложения новых квартир по реновации в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В августе более 5 тысяч жителей столицы получили письма с предложениями квартир в новых домах, которые были построены в рамках программы реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на исполняющего обязанности главы департамента городского имущества столицы Максима Гамана.

Он добавил, что письма с предложениями современных квартир были отправлены жителям девяти районов Москвы. Они уже приступили к осмотру нового жилья.

"Около 500 человек уже получили ключи и готовятся к переезду, остальные оформляют документы. Больше всего правообладателей появилось в районах Бескудниковский, Солнцево и Лосиноостровский", – заявил Гаман.

Уточняется, что в августе к переселению приступили жители Северного и Западного административных округов – более 1,4 тысячи человек в каждом, Юго-Восточного административного округа – свыше 800 человек, Северо-Восточного и Южного – более 500 горожан, а также Зеленоградского и Юго-Западного административных округов – более 200 и более 100 москвичей соответственно.

По словам исполняющего обязанности главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, всего прошедшим летом начали заселять 16 домов в 12 районах восьми округов столицы. В частности, в Нагатино-Садовниках и Донском районе были переданы под заселение первые новостройки, возведенные по программе реновации.

Левкин добавил, что за лето начали расселять 138 старых домов. Лидерами по этому показателю оказались Новомосковский, Юго-Восточный и Западный административные округа – 49, 33 и 16 домов соответственно.

Ранее в департаменте градостроительной политики Москвы рассказали, что план по передаче под заселение новостроек по программе реновации в столице реализован на 65% в 2023 году. Так, с начала года в Москве отдали под заселение новостройки, площадь которых составила в общей сложности 650 тысяч квадратных метров.

До этого исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на месте уже снесенных или запланированных к сносу домов проектируют и возводят более 4,5 миллиона квадратных метров жилья в рамках программы реновации.

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