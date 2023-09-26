Более 4,5 млн кв м реновационного жилья проектируется и строится на месте сноса домов

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На месте уже снесенных или запланированных к сносу домов проектируют и возводят более 4,5 миллиона квадратных метров жилья в рамках программы реновации, сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Программа реализуется по принципу "волнового" расселения. Чтобы ускорить ее реализацию, на месте предусмотренных к сносу домов заранее формируются площадки под будущее строительство жилья. На них готовится градостроительная и проектная документация. Благодаря этому сразу после демонтажа старых жилых зданий строители могут приступить к возведению новостроек.

Бочкарев рассказал, что сейчас на уже освобожденных от старых домов площадках или на месте предполагаемого демонтажа строят и проектируют 245 новостроек площадью почти 4,6 миллиона квадратных метров жилья. Он отметил, что этих домов будет достаточно для переезда ориентировочно 160 тысяч человек.

Первые введенные в эксплуатацию новостройки на месте ранее расселенных и снесенных домов расположены в пяти районах: Бескудниковском, Южном Бутове, Бабушкинском, Нагатинском Затоне и Можайском.

Ранее стало известно, что в Москве 133,2 тысячи горожан приступили к переезду в новые квартиры в рамках программы реновации жилищного фонда. Больше всего людей переезжают в ЮВАО – 20,6 тысячи человек, в ВАО – 14,6 тысячи, и САО – 14,3 тысячи.

Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации