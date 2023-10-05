Жителей столичного региона предупредили о сильных порывах ветра 6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на пятницу, 6 октября, из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать в пятницу с 09:00 до 15:00. Уточняется, что порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Столбики термометров покажут 9–11 градусов тепла. Будет облачно и дождливо.

Жителей Москвы и Московской области также предупредили о гололедице на дорогах утром 7 и 8 октября. В эти же дни в столице ожидаются ливни, мокрый снег и аномально низкое атмосферное давление.

Холодная погода, которая установится в Москве в выходные, продержится до середины следующей недели. Ночью 9 и 10 октября в столице ожидается в районе минус 2–3 градусов тепла, а днем столбики термометров будут колебаться в районе 2–7 градусов тепла. Со среды, 11 октября, начнется постепенное повышение температуры, отмечает синоптик.

Более половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня