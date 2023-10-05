Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в столичном районе Лефортово. В ходе посещения учебного заведения мэр Москвы поздравил столичных педагогов с Днем учителя.

"Сегодня День учителя, серьезный праздник для всей страны и для Москвы, и для вас. Для московских педагогов особенный праздник, и особенные требования к педагогу, потому что родители, учащиеся, москвичи очень требовательные сами по себе, но и город, который предъявляет тоже свои требования для выпускников школ, для знаний, которыми они должны обладать. Мы, конечно, стараемся помочь вам в вашем педагогическом труде, обеспечиваем материальную базу, "Московскую электронную школу", финансирование, но, конечно, московское образование крутое, потому что у нас такие замечательные педагоги. Поздравляю вас с праздником", – сказал градоначальник.

Собянин напомнил, что со следующего года в Москве стартует масштабная программа реконструкции школ.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что в настоящее время заработная плата учителей превышает средний уровень оплаты труда в столице. В 2022 году учителя в Москве в среднем получали зарплату в 126,7 тысячи рублей. За 8 месяцев 2023 года средней зарплатой учителей стала сумма в размере 132,2 тысячи рублей в месяц.

Школа в Лефортове, которую посетил мэр, открылась 1 сентября 2023 года. Она стала самым большим учебным корпусом в данном районе Москвы. В школе обустроили универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, кабинеты технологий и программирования, медиатеку с библиотекой, трансформируемый спортивный зал площадью более 1 тысячи квадратных метров, пространство для шахматного кружка, большие и светлые рекреации.

В пресс-службе уточнили, что важным элементом программ для школьников всех профильных направлений стало проведение лабораторных работ на базе МГТУ имени Баумана.

Немногим ранее Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя. Мэр выразил особую признательность ветеранам педагогического труда.

В своем поздравлении градоначальник отметил динамичное развитие школ Москвы. По его словам, московские ученики проявляют высокие результаты на российский и международных олимпиадах, успешно сдают экзамены и поступают в ведущие вузы страны.

Кроме того, Собянин пожелал московским учителям благополучия, крепкого здоровья и новых достижений на благо жителей столицы.

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с Днем учителя