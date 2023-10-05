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05 октября, 08:45

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Собянин: завершили благоустройство Боровского парка в ТиНАО

Собянин: завершили благоустройство Боровского парка в ТиНАО

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В ТиНАО завершили благоустройство Боровского парка. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Работы шли в два этапа. Как отметил мэр, теперь на пустых полях появились зоны для спорта и пространство для выгула собак. Ранее в парке создали зоны отдыха и проложили маршруты для прогулок и поездок на велосипеде. Также там построили веревочный городок и декоративный каменный лабиринт возле ручья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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