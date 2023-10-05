Бочкарев заявил, что программа реновации в 2023 году реализуется по плану

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Реализация программы реновации идет в соответствии с планом, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, показатели за три квартала 2023 года выполнены в полном объеме. Он уточнил, что с января по сентябрь в рамках программы реновации под заселение передали 38 новостроек, площадь квартир в которых в общем составила свыше 830 тысяч квадратных метров.

Из 233 старых домов переезжают 33,3 тысячи жителей. Это порядка 80% от годового плана. Бочкарев также рассказал, что с начала года ввели в эксплуатацию 48 новостроек и завершили демонтаж 162 старых домов.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что программу реализуют по принципу волнового расселения. По его словам, в будущем темпы реализации программы реновации жилищного фонда хотят увеличить вдвое.

Ранее сообщалось, что в районе Люблино передали под заселение по реновации 11-ю новостройку. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, ее жителями станут горожане, которые имеют квартиры в первом и втором корпусах дома № 16 и дома № 18/13 на проспекте 40 лет Октября.

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