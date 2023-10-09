Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере Москвы. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"На территории РГАУ-МСХА имени Тимирязева построим учебно-выставочный комплекс из 4 павильонов", – поделился мэр.

Он также рассказал, что в составе ЖК "Бусиновский парк" в Западном Дегунине за счет средств инвестора будет возведен детский сад на 150 мест. Там для малышей обустроят спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также помещение для кружков.

В районе Ховрино завершается строительство сразу трех зданий, сообщил Собянин. Там появятся учебный корпус для 8–11 классов школы № 1474, а также школа и детский сад на улице Фестивальной.

Кроме того, мэр рассказал об открытии учебного корпуса для младших классов с дошкольным отделением на улице Константина Симонова в районе Аэропорт. В корпусе оборудованы библиотека, а также залы для занятий музыкой, театральным мастерством и спортом.

Ранее Собянин рассказал, что на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушине, Кузьминках и Крюкове появятся новые городские кварталы. В частности, на участке бывшей промзоны Малино в Зеленограде возведут детский сад, центр развития детского творчества, школу, жилые дома, комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта.

Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом